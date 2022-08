Aktie in diesem Artikel AUTO1 11,32 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 nach Quartalszahlen von 10,60 auf 13,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Lisa Yang attestierte dem Online-Gebrauchtwagenhändler Marktanteilsgewinne. Und das, obwohl das Unternehmen den Blick stärker auf die Profitabilität richte, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/edh