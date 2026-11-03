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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

AUTO1 Buy

09:51 Uhr
AUTO1 Buy
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Auto1 nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Vorläufige Zahlen von Anfang Oktober hätten bereits viele negative Überraschungen vorweggenommen, schrieb Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. In der Telefonkonferenz am Nachmittag werde der Fokus wohl auf dem Wachstum von Umsatz und bereinigtem Ergebnis (Ebitda) liegen, das erforderlich sei, damit der Online-Gebrauchtwagenhändler die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr erreichen könne. Diese seien am oberen Ende sämtlicher Prognosespannen angesiedelt./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,54 €		 Abst. Kursziel*:
76,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
78,67%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

09:51 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.10.26 AUTO1 Buy UBS AG
02.10.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
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