AUTO1 Aktie
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Marktkap. 3,02 Mrd. EURKGV 76,64 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AI Analyse
AUTO1 Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Auto1 von 25 auf 23 Euro gesenkt, aber die Aktien nach ihrem Kursrutsch von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Autohändler setze auf Qualität statt Quantität, schrieb Marius Fuhrberg am Donnerstag in Rückschau auf das dritte Quartal. Die Berliner hätten bewiesen, dass der operative Hebel auch bei geringeren Absatzvolumina greife./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
23,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
14,52 €
|Abst. Kursziel*:
58,40%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
13,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
73,58%
|
Analyst Name:
Marius Fuhrberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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