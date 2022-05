Aktie in diesem Artikel AUTO1 9,18 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 27,20 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem operativen Quartalsverlust des US-Gebrauchtwagenhändlers Carvana seien die Investoren in Sorge um eine womöglich drohende Kapitalerhöhung von Auto1, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der deutsche Online-Autohändler verfüge jedoch mit rund einer Milliarde Euro über ausreichend Liquidität./bek/ag