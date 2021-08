NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel attestierte dem Online-Gebrauchtwagenhändler in einer am Freitag vorliegenden Studie ein solides zweites Quartal. Höhere Investitionen in AutoHero belasteten aber die Marge./ag/gl