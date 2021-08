NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 54 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sein aktualisiertes Bewertungsmodell für den Online-Gebrauchtwagenhändler enthalte erhöhte Schätzungen für den Umsatz im laufenden und kommenden Jahr, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen höherer Investitionen in AutoHero senke er aber seine Prognose für die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebitda-Marge) für 2021./gl/stw