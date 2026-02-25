AUTO1 Aktie
Marktkap. 4,27 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Auto1 von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Gebrauchtwagenhändler habe solide Quartalsergebnisse vorgelegt, und alle Erwartungen an 2025 erfüllt, schrieb Wolfgang Specht am Mittwochabend. 2026 zeichne sich allerdings schwächeres Wachstum ab, mit Schwerpunkt gen Jahresende. Der starke Anstieg der Lagerbestände im Händlergeschäft sei kein gutes Zeichen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 17:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AUTO1 Hold
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
19,18 €
|Abst. Kursziel*:
30,34%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
16,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,99%
|
Analyst Name:
Wolfgang Specht
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
