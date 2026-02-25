Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AUTO1 Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Auto1 von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Gebrauchtwagenhändler habe solide Quartalsergebnisse vorgelegt, und alle Erwartungen an 2025 erfüllt, schrieb Wolfgang Specht am Mittwochabend. 2026 zeichne sich allerdings schwächeres Wachstum ab, mit Schwerpunkt gen Jahresende. Der starke Anstieg der Lagerbestände im Händlergeschäft sei kein gutes Zeichen./rob/ag/bek

