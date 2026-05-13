Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AUTO1 Hold

08:11 Uhr

Aktie in diesem Artikel AUTO1 21,02 EUR 0,64 EUR 3,14% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Der Online-Autohändler habe die Erwartungen in einem schwierigen Marktumfeld erreicht, schrieb Wolfgang Specht am Mittwochnachmittag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com