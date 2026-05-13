AUTO1 Aktie
Marktkap. 4,04 Mrd. EURKGV 76,64 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Der Online-Autohändler habe die Erwartungen in einem schwierigen Marktumfeld erreicht, schrieb Wolfgang Specht am Mittwochnachmittag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Hold
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
19,60 €
|Abst. Kursziel*:
27,55%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
21,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,93%
|
Analyst Name:
Wolfgang Specht
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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