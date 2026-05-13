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WKN A2LQ88

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ISIN DE000A2LQ884

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Symbol ATOGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AUTO1 Hold

08:11 Uhr
AUTO1 Hold
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
21,02 EUR 0,64 EUR 3,14%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Der Online-Autohändler habe die Erwartungen in einem schwierigen Marktumfeld erreicht, schrieb Wolfgang Specht am Mittwochnachmittag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Hold

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,60 €		 Abst. Kursziel*:
27,55%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
21,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,93%
Analyst Name:
Wolfgang Specht 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

08:11 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.05.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
13.05.26 AUTO1 Overweight Barclays Capital
13.05.26 AUTO1 Buy UBS AG
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