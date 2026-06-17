Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AUTO1 Hold

08:01 Uhr

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Die Kapitalmarktveranstaltung habe die Hoffnung auf einen Breakeven im Privatkundengeschäft des Gebrauchtwagenhändlers bis 2029 genährt, schrieb Wolfgang Specht am Mittwochabend./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 17:12 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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