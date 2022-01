Aktie in diesem Artikel AUTO1 14,71 EUR

1,59% Charts

News

Analysen

AUTO1 14,71 EUR 1,59% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Online-Gebrauchtwagenhändler mit Verweis auf operative Kostenannahmen, die er für das Jahr 2021 senkte./tih/he