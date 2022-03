Aktie in diesem Artikel AUTO1 9,25 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Der Autohändler habe ein starkes viertes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der operative Verlust (Ebitda) sei etwas niedriger als gedacht. Es sei aber unwahrscheinlich, dass nun die Konsensschätzungen angepasst würden./tih/gl