Aktie in diesem Artikel AUTO1 10,75 EUR

-4,95% Charts

News

Analysen

AUTO1 10,75 EUR -4,95% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach einem Zwischenbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Der Autohändler habe solide Absatzvolumina im ersten Quartal verzeichnet, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Im Anlegerfokus für die kommenden Quartale dürften mögliche Profitabilitätssteigerungen stehen./edh/mis