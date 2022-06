Aktie in diesem Artikel AUTO1 9,69 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Auto1 von 25 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der europäische Internetsektor habe in letzter Zeit unter der Kombination aus steigenden Kapitalkosten und operativem Gegenwind gelitten, was zu niedrigeren Gewinnaussichten und Kursverlusten geführt habe, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Unsicherheiten seien weiterhin hoch. Der Experte überarbeitete seine Annahmen, ein "Stresstest" der Auto1-Bilanz gebe jedoch ein recht zuversichtliches Bild, daher bleibe es bei der Kaufempfehlung. Die Risiken schienen gering im Vergleich zum Potenzial, falls Autohero tatsächlich einmal Geld verdienen sollte./tav/mis