AUTO1 Aktie

28,18 EUR +0,36 EUR +1,29 %
STU
Marktkap. 6,01 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88

ISIN DE000A2LQ884

Symbol ATOGF

JP Morgan Chase & Co.

AUTO1 Overweight

08:26 Uhr
AUTO1 Overweight
AUTO1
28,18 EUR 0,36 EUR 1,29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 30 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal hätten die sich fortsetzende Trendwende beim Online-Gebrauchtwagenhändler mit starken Absatzmengen und deutlichen Profitabilitätsverbesserungen bestätigt, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In seinem Basisszenario sieht er das Kursziel nun aktuell zwar bei 35 Euro, doch sollte es deutlich besser laufen, hält er in seinem "Blue-Sky-Szenario" sogar 60 Euro für möglich./rob/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 18:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
27,80 €		 Abst. Kursziel*:
25,90%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
28,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,20%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

08:26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.25 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
05.08.25 AUTO1 Outperform RBC Capital Markets
31.07.25 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
31.07.25 AUTO1 Buy UBS AG
mehr Analysen

