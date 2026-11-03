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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

AUTO1 Overweight

11:16 Uhr
AUTO1 Overweight
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel wertete diese in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung als "etwas enttäuschend". Sowohl der Umsatz als auch das bereinigte operative Ergebnis des Online-Händlers von Gebrauchtfahrzeugen hätten die Konsensschätzungen verfehlt./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
17,54 €		 Abst. Kursziel*:
93,84%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
17,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
95,29%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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