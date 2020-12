NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Axa von 27 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versicherer habe mit seinen neuen Zielen überraschend früh aufgewartet, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe seine Schätzungen und das Ziel entsprechend erhöht./mf/bek