NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30,50 Euro belassen. Der Nettogewinn des Versicherers sei rund 5 Prozent höher als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Er lobte zudem unter anderem den angekündigten Aktienrückkauf./edh/tav