NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa nach auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Analyst Philip Kett betonte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie den geringen Marktanteil der durch Hurrikan Ian verursachten Schäden der Rückversicherungstochter Axa XL. Der Umsatz der Franzosen habe weitgehend im Rahmen der Erwartung gelegen./ajx/he