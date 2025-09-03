AXA Aktie
Marktkap. 83,45 Mrd. EURKGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 47,80 Euro auf "Buy" belassen. Die vergangenen Jahre hätten zu den erfolgreichsten für die Versicherungsbranche gehört, schrieb Michael Christodoulou in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die nachhaltige steigende Profitabilität habe sich in deutlichen Kursgewinnen niedergeschlagen. Er geht davon aus, dass der Sektor seine Bewertungsgrenzen weiter verschieben kann. Der Experte nennt Ergebnissteigerungen, eine starke Solvabilität und das Überschusskapital als Triebfedern./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
47,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
39,01 €
|Abst. Kursziel*:
22,53%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
39,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,59%
|
Analyst Name:
Michael Christodoulou
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AXA S.A.
|11:51
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.08.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|AXA Buy
|UBS AG
|10.05.17
|AXA Verkaufen
|DZ BANK
|02.08.16
|AXA Underperform
|Macquarie Research
|23.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.14
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.