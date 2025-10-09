AXA Aktie
Marktkap. 84,79 Mrd. EURKGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,80 Euro belassen. In Vorab-Aussagen zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres habe der französische Versicherer betont, von der heimischen politischen Unsicherheit kaum betroffen zu sein, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er attestierte Axa einen soliden Ausblick für das dritte Geschäftsquartal sowie eine attraktive Bewertung, die eine gute Einstiegsgelegenheit biete./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Buy
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
47,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
39,79 €
|Abst. Kursziel*:
20,13%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,35%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AXA S.A.
