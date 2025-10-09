DAX 24.623 +0,1%ESt50 5.632 +0,1%MSCI World 4.334 -0,1%Top 10 Crypto 16,81 +1,6%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 104.949 -0,3%Euro 1,1581 +0,1%Öl 64,81 -0,6%Gold 3.991 +0,4%
AXA Aktie

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,80 Euro belassen. In Vorab-Aussagen zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres habe der französische Versicherer betont, von der heimischen politischen Unsicherheit kaum betroffen zu sein, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er attestierte Axa einen soliden Ausblick für das dritte Geschäftsquartal sowie eine attraktive Bewertung, die eine gute Einstiegsgelegenheit biete./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

