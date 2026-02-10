DAX 24.903 -0,3%ESt50 6.036 -0,2%MSCI World 4.569 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.229 -2,8%Euro 1,1900 +0,0%Öl 70,35 +1,8%Gold 5.038 +0,3%
AXA Aktie

WKN 855705

ISIN FR0000120628

Symbol AXAHF

AXA S.A.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 47,80 Euro auf "Buy" belassen. Der Markt sehe die erste KI-Versicherungs-App über die ChatGPT-Plattform als Risiko für die Vertriebsnetze der etablierten Versicherer, schrieb Michael Huttner am Dienstagnachmittag. Er hält die negativen Kursreaktionen in der Branche jedoch für übertrieben. Die Kosten- und Effizienzvorteile der KI für die etablierten Versicherer könnten seiner Meinung nach das neue Vertriebsrisiko klar kompensieren./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
47,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,02 €		 Abst. Kursziel*:
25,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,16%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AXA S.A.

12:51 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.26 AXA Overweight Barclays Capital
21.01.26 AXA Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

