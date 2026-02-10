AXA Aktie
Marktkap. 81,1 Mrd. EURKGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 47,80 Euro auf "Buy" belassen. Der Markt sehe die erste KI-Versicherungs-App über die ChatGPT-Plattform als Risiko für die Vertriebsnetze der etablierten Versicherer, schrieb Michael Huttner am Dienstagnachmittag. Er hält die negativen Kursreaktionen in der Branche jedoch für übertrieben. Die Kosten- und Effizienzvorteile der KI für die etablierten Versicherer könnten seiner Meinung nach das neue Vertriebsrisiko klar kompensieren./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AXA Buy
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
47,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
38,02 €
|Abst. Kursziel*:
25,72%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
38,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,16%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AXA S.A.
|12:51
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
