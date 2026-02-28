Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AXA Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Axa nach Zahlen für 2025 von 47,80 auf 50,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versicherer dürfte Rückenwind vom Anlagevermögen erhalten, schrieb Michael Huttner am Freitagabend. Hinzu komme, dass die Aktien deutlich niedriger bewertet seien als die der Kontrahenten Allianz und Generali. Der Zukauf des italienischen Direktversicherers Prima fördere das Wachstum./rob/bek/ag

