Marktkap. 79,91 Mrd. EUR

KGV 8,74 Div. Rendite 5,66%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AXA Buy

08:11 Uhr
AXA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 50,70 Euro auf "Buy" belassen. Der Jahresstart der europäischen Versicherungsaktien sei ungewöhnlich schwach gewesen, schrieb Michael Christodoulou am Mittwoch in seinem Branchenkommentar. Grund seien sinkende Prämien und KI-Verdrängungssorgen. Christodoulou hält diese allerdings für übertrieben und die Vergangenheit spreche für eine starke Kurserholung./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 15:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Buy

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
50,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,08 €		 Abst. Kursziel*:
29,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,70%
Analyst Name:
Michael Christodoulou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,74 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

