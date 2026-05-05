AXA Aktie
Marktkap. 82,36 Mrd. EURKGV 9,02 Div. Rendite 5,66%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50,70 Euro belassen. Die soliden Kennziffern des Versicherers für das erste Quartal seien ein gutes Zeichen für den nächsten Dreijahresplan, schrieb Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/rob/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Buy
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
50,70 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
42,08 €
|Abst. Kursziel*:
20,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
42,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,43%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,84 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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