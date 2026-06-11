AXA Aktie
Marktkap. 83,98 Mrd. EURKGV 9,02 Div. Rendite 5,66%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Axa von 57,40 auf 77,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die aktuellen Bewertungen der vier großen europäischen Kompositversicherer Allianz, Axa, Generali und Zurich würden den Verbesserungen in den Geschäftsmodellen und Finanzkennziffern nicht gerecht, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne für 2028 liege bei rund 12 - angemessen wäre aber ein Wert von 20. Die Allianz bleibt der bevorzugte Wert des Experten. Das höchste Potenzial sieht Huttner aber bei Axa mit Blick auf den Investorentag am 14. September. Auf diesem dürften die Franzosen ihre neue Planung für die kommenden drei Jahre vorlegen./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 12:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Buy
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
77,10 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,92 €
|Abst. Kursziel*:
88,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
86,10%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AXA S.A.
|08:01
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.05.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.05.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.05.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.05.17
|AXA Verkaufen
|DZ BANK
|02.08.16
|AXA Underperform
|Macquarie Research
|23.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.14
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.