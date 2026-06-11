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Symbol AXAHF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AXA Buy

08:01 Uhr
AXA Buy
Aktie in diesem Artikel
AXA S.A.
41,43 EUR 0,67 EUR 1,64%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Axa von 57,40 auf 77,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die aktuellen Bewertungen der vier großen europäischen Kompositversicherer Allianz, Axa, Generali und Zurich würden den Verbesserungen in den Geschäftsmodellen und Finanzkennziffern nicht gerecht, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne für 2028 liege bei rund 12 - angemessen wäre aber ein Wert von 20. Die Allianz bleibt der bevorzugte Wert des Experten. Das höchste Potenzial sieht Huttner aber bei Axa mit Blick auf den Investorentag am 14. September. Auf diesem dürften die Franzosen ihre neue Planung für die kommenden drei Jahre vorlegen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 12:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Buy

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
77,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,92 €		 Abst. Kursziel*:
88,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
86,10%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AXA S.A.

08:01 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.05.26 AXA Overweight Barclays Capital
07.05.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
07.05.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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