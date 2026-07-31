Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AXA Buy

12:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Axa nach einer Telefonkonferenz zum ersten Halbjahr von 77,10 auf 77,00 Euro moderat gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die geschäftlichen Zielvorgaben des Versicherers habe er seine Schätzungen leicht gekappt, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun rücke der Strategietag am 15. September in den Fokus und damit die neuen Wachstumsziele./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 17:22 / GMT

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