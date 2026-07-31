AXA Aktie
Marktkap. 92,38 Mrd. EURKGV 9,02 Div. Rendite 5,66%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Axa nach einer Telefonkonferenz zum ersten Halbjahr von 77,10 auf 77,00 Euro moderat gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die geschäftlichen Zielvorgaben des Versicherers habe er seine Schätzungen leicht gekappt, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun rücke der Strategietag am 15. September in den Fokus und damit die neuen Wachstumsziele./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 17:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Buy
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
77,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
44,65 €
|Abst. Kursziel*:
72,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
44,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
71,84%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AXA S.A.
|12:16
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|AXA Underweight
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