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Symbol AXAHF

AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AXA Buy

09:36 Uhr
AXA Buy
Aktie in diesem Artikel
AXA S.A.
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Mit Blick auf die im Vergleich zu den vergangenen Jahren angehobenen Wachstumsziele gehe er davon aus, dass der Versicherer in den kommenden Jahren das obere Ende der Ergebnis-Zielspannen (EPS) erreiche werde, schrieb Michael Huttner am Dienstag. Die Aktie sei zudem deutlich günstiger als die Papiere der Konkurrenten Allianz und Generali./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Buy

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
77,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
44,00 €		 Abst. Kursziel*:
75,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
75,08%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AXA S.A.

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