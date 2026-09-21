AXA Aktie
Marktkap. 92,18 Mrd. EURKGV 9,02 Div. Rendite 5,66%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AI Analyse
AXA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Mit Blick auf die im Vergleich zu den vergangenen Jahren angehobenen Wachstumsziele gehe er davon aus, dass der Versicherer in den kommenden Jahren das obere Ende der Ergebnis-Zielspannen (EPS) erreiche werde, schrieb Michael Huttner am Dienstag. Die Aktie sei zudem deutlich günstiger als die Papiere der Konkurrenten Allianz und Generali./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Buy
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
77,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
44,00 €
|Abst. Kursziel*:
75,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
75,08%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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