Aktie in diesem Artikel AXA S.A. 25,33 EUR

-0,45% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen AXA S.A. 25,33 EUR -0,45% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Axa nach Gesprächen mit zahlreichen Investoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 28,10 Euro belassen. Die Aktien der europäischen Versicherer und Rückversicherer Admiral, Axa, Munich Re und Sampo seien als wichtige Aktien genannt worden, die man besitzen sollte, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der französische Axa-Konzern komme unter anderem aufgrund des laufenden Aktienrückkaufprogramms und seiner trotz hoher Naturkatastrophenschäden ambitionierten Jahresziele für 2021 gut bei den Investoren an./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2021 / 17:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.