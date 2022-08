Aktie in diesem Artikel AXA S.A. 23,22 EUR

Analysen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,20 Euro belassen. Investoren interessierten sich für den Versicherungssektor wegen der hohen Barrenditen, der vom Finanzmarkt teilweise abgekoppelten zyklischen Eigenschaften und dem Umfeld steigender Zinsen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Seit der Wende bei Axa XL sei Axa ein Unternehmen, das langsam wieder an Vertrauen und Wert gewinne./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2022 / 16:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.