NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa vor Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Farooq Hanif kürzte in einem am Freitag vorliegenden Ausblick seine Schätzungen für den Versicherer für 2023 und 2024 um bis zu 4,5 Prozent. Er begründete dies mit den derzeit negativen Marktentwicklungen./tih/ajx