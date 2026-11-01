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RBC Capital Markets

AXA Outperform

20:06 Uhr
AXA Outperform
Aktie in diesem Artikel
AXA S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die jüngsten Neunmonatszahlen des Versicherers hätten weitgehend die Erwartungen erfüllt, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Den Ausblick hätten die Franzosen trotz höherer Schäden durch Naturkatastrophen bestätigt. Für Axa spreche weiterhin, dass die Aussichten für das Gewinnwachstum (EPS) ähnlich wie für höher bewertete Konkurrenten seien./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 17:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Outperform

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
46,71 €		 Abst. Kursziel*:
11,33%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
46,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,42%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AXA S.A.

20:06 AXA Outperform RBC Capital Markets
10.11.26 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
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