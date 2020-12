NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Axa mit Blick auf eine Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22,44 Euro belassen. Die Führung des Versicherers habe sich zufriedenstellend zum Gewinnwachstum sowie zum Kapital- und Barmittelmanagement geäußert, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die im Branchenvergleich niedrig bewertete Aktie sollte zulegen./gl/bek