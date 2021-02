NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24,84 Euro belassen. Der unerwartet hohe Dividendenvorschlag des Wettbewerbers Coface für 2020 lasse positive Rückschlüsse auf die Ausschüttung des französischen Versicherers zu, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/he