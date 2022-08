NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa von 29 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif passte sein Bewertungsmodell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an unerwartet gute Ergebnisse der Franzosen im ersten Halbjahr und zusätzliche Aktienrückkäufe an. Hanif sieht seine Schätzungen um etwa 5 Prozent über dem Marktkonsens./ag/edh