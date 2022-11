NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnprognosen für den französischen Versicherer wegen verbesserter und stabilerer Aussichten für das versicherungstechnische Ergebnis./ajx/la