HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Axel Springer von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, das Kursziel aber von 46 Euro an das Übernahmeangebot des Finanzinvestors KKR auf 63 Euro angepasst. Angesichts der erneuten Senkung der Jahresziele sei das Kaufgebot an die Kleinaktionäre für kurz- bis mittelfristig agierende Anleger lukrativ, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Langfristig denkende Investoren könnten dagegen beim Medienkonzern am Ball bleiben./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2019 / 14:10 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2019 / 14:17 / MEZ





