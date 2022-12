NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Barclays auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Pence belassen. Analyst Martin Leitgeb nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie kleinere Änderungen an seinen Schätzungen für die britische Großbank vor. Auf die Einstufung und das Kursziel hätten diese keinen Einfluss, hieß es./bek/edh