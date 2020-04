LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Barclays von 180 auf 160 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen der britischen Großbanken könnten mehr Fragen aufwerfen als Antworten geben, schrieb Analyst Robin Down in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. In Erwartung höherer Rückstellungen schraubte seine Gewinnprognose für 2020 deutlich nach unten./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 15:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.