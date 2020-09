NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Barclays auf "Buy" mit einem Kursziel von 233 Pence belassen. Die Aktie der britischen Bank sei mit Blick auf den derzeitigen Geschäftsverlauf sowie die verbesserte Eigenkapitalrendite geradezu unverschämt günstig bewertet, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/ajx