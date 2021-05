NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Barclays nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 296 Pence belassen. Bei den Einnahmen und den Finanzierungskosten habe die Investmentbank wie von ihm erwartet gut abgeschnitten, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beide Faktoren dürften höhere Schätzungen nach sich ziehen./bek/ajx