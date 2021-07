NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Barclays nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Pence belassen. Die britische Großbank habe besser als von ihm erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv überrascht hätten die Höhe der Auflösung von Rückstellungen bei der Risikovorsorge für Kreditausfälle, die Zwischendividende und das neue Aktienrückkaufprogramm./la/mis