NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Barclays auf "Buy" mit einem Kursziel von 321 Pence belassen. Die jüngst gestiegenen Markterwartungen für die Gewinne der Bank erschienen nun realistischer, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/edh