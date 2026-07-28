Barclays Aktie
Marktkap. 83,49 Mrd. EURKGV 10,88 Div. Rendite 1,81%
WKN 850403
ISIN GB0031348658
Symbol BCLYF
Barclays Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Barclays nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 620 Pence belassen. Im Investmentbanking habe das britische Geldhaus zwar gut abgeschnitten, aber nicht so gut wie die US-Wettbewerber, schrieb Michael Christodoulou in einer Studie am Mittwoch. Das sei wohl der Grund für die Kursverluste der Aktie im Anschluss an die Quartalsbialnz gewesen./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Barclays Buy
|Unternehmen:
Barclays plc
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
6,20 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,84 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Christodoulou
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,99 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Barclays plc
|13:46
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:46
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:46
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.18
|Barclays Sell
|Citigroup Corp.
|23.02.18
|Barclays Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.02.18
|Barclays Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.18
|Barclays Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.01.18
|Barclays Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.23
|Barclays Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.23
|Barclays Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.22
|Barclays Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.22
|Barclays Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.22
|Barclays Neutral
|JP Morgan Chase & Co.