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Symbol BCLYF

AI Analyse

UBS AG

Barclays Buy

11:16 Uhr
Barclays Buy
Aktie in diesem Artikel
Barclays plc
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Barclays mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Jason Napier beleuchtete am Mittwoch Signale der US-Konkurrenz auf einer Konferenz, die Fragen hinsichtlich eines schwächeren dritten Quartals im Kapitalmarktgeschäft aufwerfen. Generell seien Barclays-Aktien als einer seiner Branchenfavoriten aber zu günstig, um sie bei solch starker Ergebnisdynamik links liegenzulassen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 02:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Barclays Buy

Unternehmen:
Barclays plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
6,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,57 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jason Napier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,03 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Barclays plc

11:16 Barclays Buy UBS AG
15.09.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Barclays Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
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