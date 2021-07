ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Barclays von 210 auf 220 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Briten dürften eigentlich nicht zu den am niedrigsten bewerteten Banken unter seiner Beobachtung gehören, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht./ag/ajx