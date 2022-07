NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Barclays auf "Neutral" mit einem Kursziel von 180 Pence belassen. Die Britten hätte starke Erträge erzielt, schrieb Analyst Raul Sinha am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht./ag/mis