NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays nach Quartalszahlen von 180 auf 190 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Raul Sinha erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen für die britische Bank. Grund dafür sei der nun höhere Ertragsausblick, wobei positiven Währungseffekten höhere Kosten gegenüber stünden./gl/mis