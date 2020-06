NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Barclays auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Pence belassen. Analyst Raul Sinha passte sein Bewertungsmodell für die Aktien der britischen Bank geringfügig an. So habe er seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie in diesem Jahr etwas erhöht, schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die ergebniserwartung für 2021 sei aber etwas gesunken./la/edh