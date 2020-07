NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Barclays nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Pence belassen. Die harte Kernkapitalquote sei stark ausgefallen, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Barclays bleibe der bevorzugte Wert unter den britischen Banken./mf/mis