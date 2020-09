NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Barclays auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Pence belassen. Aktien britischer Banken würden wohl weiterhin mit Bewertungsabschlägen gehandelt, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein Grund dafür sei, dass die Erträge im Heimatgeschäft aus strukturellen Gründen allgemein unter Druck stünden. Sinha verwies auf die Niedrigzinsen, regulatorische Änderungen, die Digitalisierung der Geschäftsabläufe und die nur begrenzten Möglichkeiten, die Kosten zu senken. Barclays dürfte gleichwohl recht robuste Erträge erwirtschaften, zudem sollte sich auch das Kernkapital als belastbar erweisen./la/bek